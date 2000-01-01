Малов Еремей Стефанов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малов Еремей Стефанов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1620

Дата смерти

После 1646

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1620

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1625

Сын: Малов Евдоким Еремеев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1634

Сын: Малов Мокий Еремеев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1637

Сын: Малов Петр Еремеев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1638

Сын: Малов Михаил Еремеев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
После 1640

Сын: Малов Иван Еремеев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1640

Сын: Малов Василий Еремеев

Мать ребёнка: не указана

Смерть
После 1646
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