Малов Еремей Стефанов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1620
Дата смертиПосле 1646
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1620
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1625
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1634
Сын: Малов Мокий Еремеев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1637
Сын: Малов Петр Еремеев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1638
Сын: Малов Михаил Еремеев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
После 1640
Сын: Малов Иван Еремеев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1640
Мать ребёнка: не указана
Смерть
После 1646