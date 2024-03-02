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Нерушев Леонтий Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1822 ст.

Дата смерти

11.08.1892 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1822 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Между 1836 и 1841 ст.

Жена: Нерушева (Инякина) Мария Лукинична

Бракосочетание
19.01.1851 ст.

Жена: Нерушева (Карташова) Елена Кондратьевна

Татищево, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
невеста - первым браков жених - вторым браком
Рождение ребёнка
03.03.1870 ст.

Сын: Нерушев Алексей Леонтьевич

Мать ребёнка: Нерушева (Карташова) Елена Кондратьевна

Донецкое, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
18.06.1872 ст.

Сын: Нерушев Иван Леонтьевич

Мать ребёнка: Нерушева (Карташова) Елена Кондратьевна

Донецкое, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
11.08.1892 ст.
Донецкое, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область

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