Нерушев Леонтий Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1822 ст.
Дата смерти11.08.1892 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1822 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Между 1836 и 1841 ст.
Бракосочетание
19.01.1851 ст.
Татищево, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
невеста - первым браков жених - вторым браком
Рождение ребёнка
03.03.1870 ст.
Сын: Нерушев Алексей Леонтьевич
Мать ребёнка: Нерушева (Карташова) Елена Кондратьевна
Рождение ребёнка
18.06.1872 ст.
Мать ребёнка: Нерушева (Карташова) Елена Кондратьевна
Смерть
11.08.1892 ст.