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Жгун Татьяна Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1860

Дата смерти

1946

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.02.1896 ст.

Дочь: Жгун Анна Александровна

Отец ребёнка: Жгун Александр Власович

Козодои, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
07.04.1899 ст.

Сын: Жгун Георгий Александрович

Отец ребёнка: Жгун Александр Власович

Козодои, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
16.01.1901 ст.

Сын: Жгун Пётр Александрович

Отец ребёнка: Жгун Александр Власович

Козодои, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жгун Александр Власович

Смерть
1946
Козодои, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
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