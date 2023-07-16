Жгун Татьяна Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1860
Дата смерти1946
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.02.1896 ст.
Дочь: Жгун Анна Александровна
Отец ребёнка: Жгун Александр Власович
Рождение ребёнка
07.04.1899 ст.
Сын: Жгун Георгий Александрович
Отец ребёнка: Жгун Александр Власович
Рождение ребёнка
16.01.1901 ст.
Отец ребёнка: Жгун Александр Власович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1946