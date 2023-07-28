Жгун Александр Власович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Жгун Влас Ефимович
Мать: Жгун Домна Яковлевна
Рождение ребёнка
01.02.1896 ст.
Дочь: Жгун Анна Александровна
Мать ребёнка: Жгун Татьяна Михайловна
Рождение ребёнка
07.04.1899 ст.
Сын: Жгун Георгий Александрович
Мать ребёнка: Жгун Татьяна Михайловна
Рождение ребёнка
16.01.1901 ст.
Мать ребёнка: Жгун Татьяна Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Жгун Татьяна Михайловна
Смерть
Неизвестно