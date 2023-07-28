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Жгун Александр Власович

Место рождения

Козодои, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Жгун Влас Ефимович

Мать: Жгун Домна Яковлевна

Козодои, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
01.02.1896 ст.

Дочь: Жгун Анна Александровна

Мать ребёнка: Жгун Татьяна Михайловна

Козодои, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
07.04.1899 ст.

Сын: Жгун Георгий Александрович

Мать ребёнка: Жгун Татьяна Михайловна

Козодои, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
16.01.1901 ст.

Сын: Жгун Пётр Александрович

Мать ребёнка: Жгун Татьяна Михайловна

Козодои, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жгун Татьяна Михайловна

Смерть
Неизвестно