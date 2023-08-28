Калинина Анастасия Филиппова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.02.1876
Дочь: Андреева Антонина Леонтьева
Отец ребёнка: Калинин Леонтий Иванов
Рождение ребёнка
До 1877
Дочь: Анна Леонтьева
Отец ребёнка: Калинин Леонтий Иванов
Рождение ребёнка
09.05.1880
Дочь: Клавдия Леонтьева
Отец ребёнка: Калинин Леонтий Иванов
Рождение ребёнка
До 1880
Дочь: Лыкова Мария Леонтьева
Отец ребёнка: Калинин Леонтий Иванов
Рождение ребёнка
07.08.1881
Дочь: Серафима Леонтьева
Отец ребёнка: Калинин Леонтий Иванов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Калинин Леонтий Иванов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Калинин Леонтий Иванов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра Леонтьева
Отец ребёнка: Калинин Леонтий Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно