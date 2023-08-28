Калинина Анастасия Филиппова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калинина Анастасия Филиппова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.02.1876

Дочь: Андреева Антонина Леонтьева

Отец ребёнка: Калинин Леонтий Иванов

Алисово, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
До 1877

Дочь: Анна Леонтьева

Отец ребёнка: Калинин Леонтий Иванов

Алисово, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
09.05.1880

Дочь: Клавдия Леонтьева

Отец ребёнка: Калинин Леонтий Иванов

Алисово, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
До 1880

Дочь: Лыкова Мария Леонтьева

Отец ребёнка: Калинин Леонтий Иванов

Алисово, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
07.08.1881

Дочь: Серафима Леонтьева

Отец ребёнка: Калинин Леонтий Иванов

Алисово, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Калинин Сергей Леонтьев

Отец ребёнка: Калинин Леонтий Иванов

Алисово, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Калинин Михаил Леонтьев

Отец ребёнка: Калинин Леонтий Иванов

Алисово, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра Леонтьева

Отец ребёнка: Калинин Леонтий Иванов

Алисово, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Калинин Леонтий Иванов

Смерть
Неизвестно
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