Браун-Дик Екатерина Герхардовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1890
Дата смерти1932
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец: Браун Герхард Генрихович
Мать: Браун-Тосвес Катерина
Рождение ребёнка
01.12.1918
Дочь: Субботина-Дик Лидия Генриховна
Отец ребёнка: Дик Генрих Борисович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Дик Генрих Борисович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Дик Генрих Борисович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Дик Генрих Борисович
Смерть
1932