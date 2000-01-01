Браун-Дик Екатерина Герхардовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБраун-Дик Екатерина Герхардовна

Браун-Дик Екатерина Герхардовна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1890

Дата смерти

1932

Пол

Женский

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: Браун Герхард Генрихович

Мать: Браун-Тосвес Катерина

Рождение ребёнка
01.12.1918

Дочь: Субботина-Дик Лидия Генриховна

Отец ребёнка: Дик Генрих Борисович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дик Корней Генрихович

Отец ребёнка: Дик Генрих Борисович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дик Андрей Генрихович

Отец ребёнка: Дик Генрих Борисович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дик Григорий Генрихович

Отец ребёнка: Дик Генрих Борисович

Смерть
1932
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close