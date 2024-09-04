Алгазина Анна Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1776
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1799
Дочь: (Алгазина) Александра Матвеевна
Отец ребёнка: Алгазин Матвей Трофимович
Рождение ребёнка
1802
Отец ребёнка: Алгазин Матвей Трофимович
Рождение ребёнка
1808
Отец ребёнка: Алгазин Матвей Трофимович
Рождение ребёнка
1817
Отец ребёнка: Алгазин Матвей Трофимович
Смерть
Неизвестно