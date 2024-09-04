Алгазина Анна Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алгазина Анна Петрова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1776

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алгазин Матвей Трофимович

Рождение ребёнка
1799

Дочь: (Алгазина) Александра Матвеевна

Отец ребёнка: Алгазин Матвей Трофимович

Рождение ребёнка
1802

Сын: Алгазин Макар Матвеевич

Отец ребёнка: Алгазин Матвей Трофимович

Рождение ребёнка
1808

Сын: Алгазин Тихон Матвеевич

Отец ребёнка: Алгазин Матвей Трофимович

Рождение ребёнка
1817

Сын: Алгазин Ефим Матвеевич

Отец ребёнка: Алгазин Матвей Трофимович

Смерть
Неизвестно

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