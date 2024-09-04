Алгазин Ефим Матвеевич
Место рожденияТобольская губ. д.Устьлогатское
Дата рождения1817
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: Алгазин Матвей Трофимович
Мать: Алгазина Анна Петрова
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1855
Дочь: (Алгазина) Александра Ефимовна
Мать ребёнка: Алгазина Арина Александровна
Смерть
Неизвестно