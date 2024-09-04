Алгазин Ефим Матвеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алгазин Ефим Матвеевич

Место рождения

Тобольская губ. д.Устьлогатское

Дата рождения

1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: Алгазин Матвей Трофимович

Мать: Алгазина Анна Петрова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Алгазина Арина Александровна

Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1855

Дочь: (Алгазина) Александра Ефимовна

Мать ребёнка: Алгазина Арина Александровна

Смерть
Неизвестно

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