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Жантиев Каурбек
Жантиев Каурбек
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1861
Пол
Мужской
Отец
Жантиев Заурбек
Мать
Жантиева (Тулатова) Солтанкыз (Шахтина)
Дети
Не указаны
Добавил:
СК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861
Отец:
Жантиев Заурбек
Мать:
Жантиева Солтанкыз (Шахтина)
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