Жантиев Каурбек — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жантиев Каурбек

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1861

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: Жантиев Заурбек

Мать: Жантиева Солтанкыз (Шахтина)

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