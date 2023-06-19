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Агрипина Матвеевна

Место рождения

Устье, Гдовский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1879 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: не указан

Мать: не указана

Устье, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
04.02.1907 ст.

Муж: Павел Федорович

Гдов, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь 04.02.1907 Шиловщины санитарный младший надзиратель Павел Федорович Устья крестьянская девица Агрипина Матвеевна по жениху Заборовья крестьянин Иван Игнатьевич Синев по же... Показать все
Смерть
Неизвестно