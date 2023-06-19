Павел Федорович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1879
Дата смертиПосле 1908
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1879
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
04.02.1907 ст.
Жена: Агрипина Матвеевна
Гдов, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь 04.02.1907 Шиловщины санитарный младший надзиратель Павел Федорович Устья крестьянская девица Агрипина Матвеевна по жениху Заборовья крестьянин Иван Игнатьевич Синев по же... Показать все
Смерть
После 1908