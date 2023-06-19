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Павел Федорович

Место рождения

Шиловщина, Гдовский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

Около 1879

Дата смерти

После 1908

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1882 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
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Место
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Рождение
Около 1879

Отец: не указан

Мать: не указана

Шиловщина, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
04.02.1907 ст.

Жена: Агрипина Матвеевна

Гдов, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь 04.02.1907 Шиловщины санитарный младший надзиратель Павел Федорович Устья крестьянская девица Агрипина Матвеевна по жениху Заборовья крестьянин Иван Игнатьевич Синев по же... Показать все
Смерть
После 1908