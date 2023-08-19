Левашева (Мелихова) Матрена Федотова
Место рождения
Дата рождения1884
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец: Мелихов Федот Тихонов
Мать: Мелихова Акилина Петрова
Бракосочетание
06.07.1903
Богородицкая церковь
Рождение ребёнка
12.08.1904
Сын: Левашев Тихон Иванов
Отец ребёнка: Левашев Иван Тимофеев
Рождение ребёнка
19.04.1908
Дочь: Ирина Иванова
Отец ребёнка: Левашев Иван Тимофеев
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Пелагея Иванова
Отец ребёнка: Левашев Иван Тимофеев
Рождение ребёнка
07.07.1912
Отец ребёнка: Левашев Иван Тимофеев
Рождение ребёнка
28.07.1914
Сын: Левашев Иван Иванов
Отец ребёнка: Левашев Иван Тимофеев
Смерть
Неизвестно