Левашева (Мелихова) Матрена Федотова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Левашева (Мелихова) Матрена Федотова

Место рождения

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: Мелихов Федот Тихонов

Мать: Мелихова Акилина Петрова

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
06.07.1903

Муж: Левашев Иван Тимофеев

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Богородицкая церковь
Рождение ребёнка
12.08.1904

Сын: Левашев Тихон Иванов

Отец ребёнка: Левашев Иван Тимофеев

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
19.04.1908

Дочь: Ирина Иванова

Отец ребёнка: Левашев Иван Тимофеев

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1909

Дочь: Пелагея Иванова

Отец ребёнка: Левашев Иван Тимофеев

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
07.07.1912

Сын: Левашев Илья Тимофеев

Отец ребёнка: Левашев Иван Тимофеев

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
28.07.1914

Сын: Левашев Иван Иванов

Отец ребёнка: Левашев Иван Тимофеев

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно
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