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Джавлах (Чавлах) Михаил Федорович
Джавлах (Чавлах) Михаил Федорович
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Место рождения
Раздольное
Дата рождения
1788
Пол
Мужской
Отец
Чавлах Федор Пращевич
1740 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
СК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788
Отец:
Чавлах Федор Пращевич
Мать: не указана
Раздольное
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