Джавлах (Чавлах) Михаил Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДжавлах (Чавлах) Михаил Федорович

Джавлах (Чавлах) Михаил Федорович

Место рождения

Раздольное

Дата рождения

1788

Пол

Мужской

Отец

1740 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788

Отец: Чавлах Федор Пращевич

Мать: не указана

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close