Темников Александр Борисович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Темников Александр Борисович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.03.1956

Пол

Мужской

Добавил:

СТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1956

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.06.1979

Сын: Темников Максим Александрович

Мать ребёнка: Темникова Светлана Викторовна

Рождение ребёнка
09.04.1985

Дочь: Журавлева Ольга Александровна

Мать ребёнка: Темникова Светлана Викторовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Темникова Светлана Викторовна

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