Темников Александр Борисович
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.03.1956
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1956
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.06.1979
Сын: Темников Максим Александрович
Мать ребёнка: Темникова Светлана Викторовна
Рождение ребёнка
09.04.1985
Дочь: Журавлева Ольга Александровна
Мать ребёнка: Темникова Светлана Викторовна
Бракосочетание
Неизвестно