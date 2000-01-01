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Журавлева (Темникова) Ольга Александровна
Журавлева (Темникова) Ольга Александровна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
09.04.1985
Пол
Женский
Отец
Темников Александр Борисович
1956 г.р.
Мать
Темникова (Дмитриева) Светлана Викторовна
Дети
Не указаны
Добавил:
СТ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1985
Отец:
Темников Александр Борисович
Мать:
Темникова Светлана Викторовна
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