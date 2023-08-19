Бурзянцева (Кувшинова) Феона Флегонтовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бурзянцева (Кувшинова) Феона Флегонтовна

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: Кувшинов Флегонт Михайлович

Мать: Кувшинова Татьяна Григорьевна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.11.1896

Дочь: Бурзянцева Анна Федоровна

Отец ребёнка: Бурзянцев Федор Логинович

Новопреображенский, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.12.1898

Дочь: Бурзянцева Александра Федоровна

Отец ребёнка: Бурзянцев Федор Логинович

Новопреображенский, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.02.1903

Сын: Бурзянцев Василий Федорович

Отец ребёнка: Бурзянцев Федор Логинович

Новопреображенский, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1903

Сын: Бурзянцев Николай Федорович

Отец ребёнка: Бурзянцев Федор Логинович

Рождение ребёнка
01.03.1906

Дочь: Потапова Евдокия Федоровна

Отец ребёнка: Бурзянцев Федор Логинович

Новопреображенский, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
06.07.1907

Сын: Бурзянцев Егор (Георгий) Федорович

Отец ребёнка: Бурзянцев Федор Логинович

Новопреображенский, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1909

Сын: Бурзянцев Николай Федорович

Отец ребёнка: Бурзянцев Федор Логинович

Новопреображенский, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1910

Сын: Бурзянцев Даниил Федорович

Отец ребёнка: Бурзянцев Федор Логинович

Рождение ребёнка
1911

Дочь: Клавдия Федоровна

Отец ребёнка: Бурзянцев Федор Логинович

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
29.07.1913

Сын: Бурзянцев Степан Федорович

Отец ребёнка: Бурзянцев Федор Логинович

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бурзянцев Александр Федорович

Отец ребёнка: Бурзянцев Федор Логинович

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Бурибай, Хайбуллинский муниципальный район, Республика Башкортостан
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