Бурзянцева (Кувшинова) Феона Флегонтовна
Место рождения
Дата рождения1878
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Дочь: Бурзянцева Анна Федоровна
Отец ребёнка: Бурзянцев Федор Логинович
Дочь: Бурзянцева Александра Федоровна
Отец ребёнка: Бурзянцев Федор Логинович
Сын: Бурзянцев Василий Федорович
Отец ребёнка: Бурзянцев Федор Логинович
Сын: Бурзянцев Николай Федорович
Отец ребёнка: Бурзянцев Федор Логинович
Дочь: Потапова Евдокия Федоровна
Отец ребёнка: Бурзянцев Федор Логинович
Сын: Бурзянцев Егор (Георгий) Федорович
Отец ребёнка: Бурзянцев Федор Логинович
Сын: Бурзянцев Николай Федорович
Отец ребёнка: Бурзянцев Федор Логинович
Сын: Бурзянцев Даниил Федорович
Отец ребёнка: Бурзянцев Федор Логинович
Дочь: Клавдия Федоровна
Отец ребёнка: Бурзянцев Федор Логинович
Сын: Бурзянцев Степан Федорович
Отец ребёнка: Бурзянцев Федор Логинович
Сын: Бурзянцев Александр Федорович
Отец ребёнка: Бурзянцев Федор Логинович