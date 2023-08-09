Потапова (Бурзянцева) Евдокия Федоровна
Место рождения
Дата рождения01.03.1906
Дата смерти13.03.1984
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1906
Рождение ребёнка
1926
Сын: Потапов Григорий Тимофеевич
Отец ребёнка: Потапов Тимофей Андреевич
Рождение ребёнка
31.07.1930
Дочь: Калинина Ольга Тимофеевна
Отец ребёнка: Потапов Тимофей Андреевич
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
13.03.1984