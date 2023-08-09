Потапова (Бурзянцева) Евдокия Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПотапова (Бурзянцева) Евдокия Федоровна

Потапова (Бурзянцева) Евдокия Федоровна

avatar

Место рождения

Новопреображенский, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

01.03.1906

Дата смерти

13.03.1984

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1906

Отец: Бурзянцев Федор Логинович

Мать: Бурзянцева Феона Флегонтовна

Новопреображенский, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1926

Сын: Потапов Григорий Тимофеевич

Отец ребёнка: Потапов Тимофей Андреевич

Рождение ребёнка
31.07.1930

Дочь: Калинина Ольга Тимофеевна

Отец ребёнка: Потапов Тимофей Андреевич

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
13.03.1984
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан