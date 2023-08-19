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Потапов Тимофей Андреевич

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Место рождения

Ново-Покровский

Дата рождения

1906

Дата смерти

28.10.1959

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: Потапов Андрей Кузьмич

Мать: Потапова Мария

Рождение ребёнка
1926

Сын: Потапов Григорий Тимофеевич

Мать ребёнка: Потапова Евдокия Федоровна

Рождение ребёнка
31.07.1930

Дочь: Калинина Ольга Тимофеевна

Мать ребёнка: Потапова Евдокия Федоровна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
28.10.1959
Орск, город Орск, Оренбургская область