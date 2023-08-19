Потапов Тимофей Андреевич
Место рождения
Дата рождения1906
Дата смерти28.10.1959
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Отец: Потапов Андрей Кузьмич
Мать: Потапова Мария
Рождение ребёнка
1926
Сын: Потапов Григорий Тимофеевич
Мать ребёнка: Потапова Евдокия Федоровна
Рождение ребёнка
31.07.1930
Дочь: Калинина Ольга Тимофеевна
Мать ребёнка: Потапова Евдокия Федоровна
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
28.10.1959
Орск, город Орск, Оренбургская область