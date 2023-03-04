Фофачева (Булатова) Варвара Данилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фофачева (Булатова) Варвара Данилова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1729

Дата смерти

После 1764

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1729

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1749

Дочь: Наталия Михайловна

Отец ребёнка: Фофачев Михаил Никитин

Башарово, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
1749

Сын: Фофачев Степан Михайлович

Отец ребёнка: Фофачев Михаил Никитин

Башарово, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
1750

Сын: Фофачев Василий Михайлович

Отец ребёнка: Фофачев Михаил Никитин

Башарово, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
1753

Дочь: Анна Михайловна

Отец ребёнка: Фофачев Михаил Никитин

Башарово, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
1753

Сын: Фофачев Иван Михайлович

Отец ребёнка: Фофачев Михаил Никитин

Башарово, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
1763

Сын: Фофачев Михаил Михайлович

Отец ребёнка: Фофачев Михаил Никитин

Башарово, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
1859

Дочь: Елена Михайловна

Отец ребёнка: Фофачев Михаил Никитин

Башарово, город Киров, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фофачев Михаил Никитин

Место жительства
Неизвестно
Башарово, город Киров, Кировская область
Смерть
После 1764
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