Фофачева (Булатова) Варвара Данилова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1729
Дата смертиПосле 1764
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1729
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1749
Дочь: Наталия Михайловна
Отец ребёнка: Фофачев Михаил Никитин
Рождение ребёнка
1749
Сын: Фофачев Степан Михайлович
Отец ребёнка: Фофачев Михаил Никитин
Рождение ребёнка
1750
Сын: Фофачев Василий Михайлович
Отец ребёнка: Фофачев Михаил Никитин
Рождение ребёнка
1753
Дочь: Анна Михайловна
Отец ребёнка: Фофачев Михаил Никитин
Рождение ребёнка
1753
Отец ребёнка: Фофачев Михаил Никитин
Рождение ребёнка
1763
Сын: Фофачев Михаил Михайлович
Отец ребёнка: Фофачев Михаил Никитин
Рождение ребёнка
1859
Дочь: Елена Михайловна
Отец ребёнка: Фофачев Михаил Никитин
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1764