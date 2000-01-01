Шклюдов Корней Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1848
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.10.1884 ст.
Сын: Шклюдов Илларион Корнеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хейдорова Мария Корнеевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно