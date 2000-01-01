Шклюдов Корней Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шклюдов Корней Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1848

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.10.1884 ст.

Сын: Шклюдов Илларион Корнеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хейдорова Мария Корнеевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шклюдов Павел Корнеевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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