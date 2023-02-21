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Шклюдов Илларион Корнеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.10.1884 ст.

Дата смерти

19.10.1954

Пол

Мужской

Отец

1848 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЯЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1884 ст.

Отец: Шклюдов Корней Иванович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.01.1924

Сын: Шклюдов Иван Илларионович

Мать ребёнка: Шклюдова Ксения Матвеевна

Орик, Нижнеудинский муниципальный район, Иркутская область
Место рождения деревня Магот, Нижнеудинского района, Иркутской области. Древни давно не существует, находилась недалеко от деревни Орик.
Смерть
19.10.1954
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