Шклюдов Илларион Корнеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.10.1884 ст.
Дата смерти19.10.1954
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
22.10.1884 ст.
Отец: Шклюдов Корней Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.01.1924
Сын: Шклюдов Иван Илларионович
Мать ребёнка: Шклюдова Ксения Матвеевна
Орик, Нижнеудинский муниципальный район, Иркутская область
Место рождения деревня Магот, Нижнеудинского района, Иркутской области. Древни давно не существует, находилась недалеко от деревни Орик.
Смерть
19.10.1954