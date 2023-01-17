Пащенко Иосиф Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1881 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Комментарий
Рождение
Около 1881 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
04.11.1907 ст.
Киселевка, Заветинский муниципальный район, Ростовская область
Ф.803 оп.2 д.1955 МК Крестовоздвиженской церкви села Киселевка Черноярского уезда Астраханской консистории о рбс за 1904-1908 гг. Он первым браком. 26 лет Она первым браком. 18 лет По жениху Константи... Показать все
Смерть
Неизвестно