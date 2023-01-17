Пащенко Иосиф Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПащенко Иосиф Тимофеевич

Пащенко Иосиф Тимофеевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1881 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1889 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1881 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
04.11.1907 ст.

Жена: Пащенко Матрона Тимофеевна

Киселевка, Заветинский муниципальный район, Ростовская область
Ф.803 оп.2 д.1955 МК Крестовоздвиженской церкви села Киселевка Черноярского уезда Астраханской консистории о рбс за 1904-1908 гг. Он первым браком. 26 лет Она первым браком. 18 лет По жениху Константи... Показать все
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close