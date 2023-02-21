Пащенко (Поздняя) Матрона Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1889 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1889 ст.
Бракосочетание
04.11.1907 ст.
Киселевка, Заветинский муниципальный район, Ростовская область
Ф.803 оп.2 д.1955 МК Крестовоздвиженской церкви села Киселевка Черноярского уезда Астраханской консистории о рбс за 1904-1908 гг. Он первым браком. 26 лет Она первым браком. 18 лет По жениху Константи... Показать все
Смерть
Неизвестно