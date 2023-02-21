Пащенко (Поздняя) Матрона Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пащенко (Поздняя) Матрона Тимофеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1889 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1889 ст.

Отец: Поздний Тимофей Федорович

Мать: Поздняя Параскева Каллиниковна

Бракосочетание
04.11.1907 ст.

Муж: Пащенко Иосиф Тимофеевич

Киселевка, Заветинский муниципальный район, Ростовская область
Ф.803 оп.2 д.1955 МК Крестовоздвиженской церкви села Киселевка Черноярского уезда Астраханской консистории о рбс за 1904-1908 гг. Он первым браком. 26 лет Она первым браком. 18 лет По жениху Константи... Показать все
Смерть
Неизвестно
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