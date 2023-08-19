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Сотников Иван Васильевич

Место рождения

Сластёнка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: Сотников Василий Гаврилович

Мать: Сотникова Агафья Ивановна

Сластёнка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
06.05.1887

Жена: Сотникова Евдокия Андреевна

Сластёнка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
23.11.1888

Дочь: Смотрова Екатерина Ивановна

Мать ребёнка: Сотникова Евдокия Андреевна

Сластёнка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1891

Сын: Сотников Иван Иванович

Мать ребёнка: Сотникова Евдокия Андреевна

Сластёнка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
10.05.1893

Дочь: Елена Ивановна

Мать ребёнка: Сотникова Евдокия Андреевна

Сластёнка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
20.10.1895

Сын: Сотников Андрей Иванович

Мать ребёнка: Сотникова Евдокия Андреевна

Сластёнка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
16.01.1898

Дочь: Ксения Ивановна

Мать ребёнка: Сотникова Евдокия Андреевна

Сластёнка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
23.02.1900

Дочь: Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Сотникова Евдокия Андреевна

Сластёнка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
25.02.1903

Сын: Сотников Федот Иванович

Мать ребёнка: Сотникова Евдокия Андреевна

Сластёнка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
23.10.1905

Сын: Сотников Иван Иванович

Мать ребёнка: Сотникова Евдокия Андреевна

Сластёнка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
12.02.1907

Дочь: Дарья Ивановна

Мать ребёнка: Сотникова Евдокия Андреевна

Сластёнка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно
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