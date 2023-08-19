Сотников Иван Васильевич
Место рождения
Дата рождения1869
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Бракосочетание
06.05.1887
Рождение ребёнка
23.11.1888
Дочь: Смотрова Екатерина Ивановна
Мать ребёнка: Сотникова Евдокия Андреевна
Рождение ребёнка
1891
Мать ребёнка: Сотникова Евдокия Андреевна
Рождение ребёнка
10.05.1893
Дочь: Елена Ивановна
Мать ребёнка: Сотникова Евдокия Андреевна
Рождение ребёнка
20.10.1895
Мать ребёнка: Сотникова Евдокия Андреевна
Рождение ребёнка
16.01.1898
Дочь: Ксения Ивановна
Мать ребёнка: Сотникова Евдокия Андреевна
Рождение ребёнка
23.02.1900
Дочь: Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Сотникова Евдокия Андреевна
Рождение ребёнка
25.02.1903
Мать ребёнка: Сотникова Евдокия Андреевна
Рождение ребёнка
23.10.1905
Мать ребёнка: Сотникова Евдокия Андреевна
Рождение ребёнка
12.02.1907
Дочь: Дарья Ивановна
Мать ребёнка: Сотникова Евдокия Андреевна
Смерть
Неизвестно