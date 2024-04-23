Гуселетова Марина Дмитриева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1752
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1774
Дочь: Гуселетова Маланья Игнатьева
Отец ребёнка: Гуселетов Игнатий Петров
Рождение ребёнка
1780
Сын: Гуселетов Михаил Игнатьев
Отец ребёнка: Гуселетов Игнатий Петров
Смерть
Неизвестно