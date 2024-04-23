Гуселетова Марина Дмитриева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гуселетова Марина Дмитриева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1752

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1752 г.р.

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гуселетов Игнатий Петров

Рождение ребёнка
1774

Дочь: Гуселетова Маланья Игнатьева

Отец ребёнка: Гуселетов Игнатий Петров

Рождение ребёнка
1780

Сын: Гуселетов Михаил Игнатьев

Отец ребёнка: Гуселетов Игнатий Петров

Смерть
Неизвестно

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