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Лукьяненко Андрей Андреевич

Место рождения

Ладожская, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

Около 1937

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1899 г.р.

Мать

1903 г.р.

Жена

Около 1939 г.р.

Дети

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Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1937

Отец: Лукьяненко Андрей Михайлович

Мать: Лукьяненко Агафья Ивановна

Ладожская, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Около 24.05.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лукьяненко Валентина

Рудный, городская администрация Рудный, Костанайская область
Рождение ребёнка
Около 1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лукьяненко Валентина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лукьяненко Валентина

Смерть
Неизвестно
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