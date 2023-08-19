Лукьяненко Андрей Андреевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1937
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1937
Рождение ребёнка
Около 24.05.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Лукьяненко Валентина
Рудный, городская администрация Рудный, Костанайская область
Рождение ребёнка
Около 1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Лукьяненко Валентина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лукьяненко Валентина
Смерть
Неизвестно