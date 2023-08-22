Хохлова (Головина) Агафья Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1888
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.08.1907
Отец ребёнка: Головин Дмитрий Киприанович
Рождение ребёнка
12.02.1909
Сын: Головин Алексей Дмитриевич
Отец ребёнка: Головин Дмитрий Киприанович
Рождение ребёнка
21.01.1911
Сын: Головин Максим Дмитриевич
Отец ребёнка: Головин Дмитрий Киприанович
Рождение ребёнка
31.03.1913
Сын: Головин Ефимий Дмитриевич
Отец ребёнка: Головин Дмитрий Киприанович
Рождение ребёнка
17.01.1915
Дочь: Ксения Дмитриевна
Отец ребёнка: Головин Дмитрий Киприанович
Рождение ребёнка
22.01.1917
Сын: Головин Тимофей Дмитриевич
Отец ребёнка: Головин Дмитрий Киприанович
Рождение ребёнка
06.04.1919
Сын: Головин Георгий Дмитриевич
Отец ребёнка: Головин Дмитрий Киприанович
Бракосочетание
Неизвестно