Хохлова (Головина) Агафья Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хохлова (Головина) Агафья Ефимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1888

Пол

Женский

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.08.1907

Сын: Головин Петр Дмитриевич

Отец ребёнка: Головин Дмитрий Киприанович

Рождение ребёнка
12.02.1909

Сын: Головин Алексей Дмитриевич

Отец ребёнка: Головин Дмитрий Киприанович

Рождение ребёнка
21.01.1911

Сын: Головин Максим Дмитриевич

Отец ребёнка: Головин Дмитрий Киприанович

Рождение ребёнка
31.03.1913

Сын: Головин Ефимий Дмитриевич

Отец ребёнка: Головин Дмитрий Киприанович

Рождение ребёнка
17.01.1915

Дочь: Ксения Дмитриевна

Отец ребёнка: Головин Дмитрий Киприанович

Имисское, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
22.01.1917

Сын: Головин Тимофей Дмитриевич

Отец ребёнка: Головин Дмитрий Киприанович

Имисское, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
06.04.1919

Сын: Головин Георгий Дмитриевич

Отец ребёнка: Головин Дмитрий Киприанович

Имисское, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Головин Дмитрий Киприанович

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