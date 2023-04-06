Широков Михаил Игнатьев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1750
Дата смертиПосле 1787
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1750
Отец: Широков Ингатий Иванов
Рождение ребёнка
Около 1775
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1779
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1780
Дочь: Мавра Михайлова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1787
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1787