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Широков Михаил Игнатьев

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Место рождения

Над Озером, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1750

Дата смерти

После 1787

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1750

Отец: Широков Ингатий Иванов

Мать: Широкова Федосья Семенова

Над Озером, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1775

Сын: Широков Козьма Михайлов

Мать ребёнка: не указана

Над Озером, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1779

Сын: Широков Фока Михайлов

Мать ребёнка: не указана

Над Озером, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1780

Дочь: Мавра Михайлова

Мать ребёнка: не указана

Над Озером, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1787

Сын: Широков Миней Михайлов

Мать ребёнка: не указана

Над Озером, Нолинский уезд, Вятская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Над Озером, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1787
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