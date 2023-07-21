Хачатрян (Шалова) Анастасия Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.07.1994
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1994
Рождение ребёнка
03.01.2016
Дочь: Хачатрян Ксения Артуровна
Отец ребёнка: Хачатрян Артур Грачьевич
Рождение ребёнка
03.01.2016
Дочь: Хачатрян София Артуровна
Отец ребёнка: Хачатрян Артур Грачьевич
Рождение ребёнка
12.04.2019
Сын: Хачатрян Георгий Артурович
Отец ребёнка: Хачатрян Артур Грачьевич
Бракосочетание
Неизвестно