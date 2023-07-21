Хачатрян (Шалова) Анастасия Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хачатрян (Шалова) Анастасия Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.07.1994

Пол

Женский

Добавил:

КЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1994

Отец: Шалов Александр Викторович

Мать: Шалова Ольга Николаевна

Рождение ребёнка
03.01.2016

Дочь: Хачатрян Ксения Артуровна

Отец ребёнка: Хачатрян Артур Грачьевич

Рождение ребёнка
03.01.2016

Дочь: Хачатрян София Артуровна

Отец ребёнка: Хачатрян Артур Грачьевич

Рождение ребёнка
12.04.2019

Сын: Хачатрян Георгий Артурович

Отец ребёнка: Хачатрян Артур Грачьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хачатрян Артур Грачьевич

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