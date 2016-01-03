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Хачатрян София Артуровна
Хачатрян София Артуровна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
03.01.2016
Пол
Женский
Отец
Хачатрян Артур Грачьевич
1993 г.р.
Мать
Хачатрян (Шалова) Анастасия Александровна
1994 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
КЗ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.2016
Отец:
Хачатрян Артур Грачьевич
Мать:
Хачатрян Анастасия Александровна
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