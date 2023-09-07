Киселенко (Поправка) Ефим Зиновьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Киселенко (Поправка) Ефим Зиновьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1725

Дата смерти

06.10.1801 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1725

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1760

Сын: Киселенко Григорий Ефимович

Мать ребёнка: Киселенко Параскева Степановна

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мороз Мария Ефимовна

Мать ребёнка: Киселенко Параскева Степановна

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Киселенко Макарий Ефимович

Мать ребёнка: Киселенко Параскева Степановна

Криски, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Киселенко Параскева Степановна

Смерть
06.10.1801 ст.
Криски, Чернігівська область
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