Киселенко (Поправка) Ефим Зиновьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1725
Дата смерти06.10.1801 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1760
Сын: Киселенко Григорий Ефимович
Мать ребёнка: Киселенко Параскева Степановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мороз Мария Ефимовна
Мать ребёнка: Киселенко Параскева Степановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Киселенко Макарий Ефимович
Мать ребёнка: Киселенко Параскева Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
06.10.1801 ст.