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Гайфуллина Александра Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.01.1973

Пол

Женский

Добавил:

ТЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1973

Отец: Баёв Николай Павлович

Мать: Баёва Нина Александровна

Рождение ребёнка
25.01.1997

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гайфуллин Александр Борисович

Рождение ребёнка
30.08.2002

Дочь: Гайфуллина Мария Александровна

Отец ребёнка: Гайфуллин Александр Борисович

Рождение ребёнка
08.12.2006

Сын: Гайфуллин Пётр Александрович

Отец ребёнка: Гайфуллин Александр Борисович

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