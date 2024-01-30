Гайфуллин Александр Борисович
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.02.1972
ПолМужской
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1972
Рождение ребёнка
25.01.1997
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гайфуллина Александра Николаевна
Рождение ребёнка
30.08.2002
Дочь: Гайфуллина Мария Александровна
Мать ребёнка: Гайфуллина Александра Николаевна
Рождение ребёнка
08.12.2006
Сын: Гайфуллин Пётр Александрович
Мать ребёнка: Гайфуллина Александра Николаевна