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Гайфуллин Александр Борисович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.02.1972

Пол

Мужской

Добавил:

ТЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1972

Отец: Гайфуллин Борис Мазитович

Мать: Гайфуллина Антонина Романовна

Рождение ребёнка
25.01.1997

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гайфуллина Александра Николаевна

Рождение ребёнка
30.08.2002

Дочь: Гайфуллина Мария Александровна

Мать ребёнка: Гайфуллина Александра Николаевна

Рождение ребёнка
08.12.2006

Сын: Гайфуллин Пётр Александрович

Мать ребёнка: Гайфуллина Александра Николаевна

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