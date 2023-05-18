Ловчиков Андрей Стефанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1876
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1876
Бракосочетание
06.?.1897
Рождение ребёнка
23.08.1898
Мать ребёнка: Ловчикова Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
03.08.1902
Дочь: Евдокия Андреевна
Мать ребёнка: Ловчикова Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
16.02.1907
Дочь: Маремиана Андреевна
Мать ребёнка: Ловчикова Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
27.02.1908
Дочь: Марина Андреевна
Мать ребёнка: Ловчикова Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
28.11.1909
Дочь: Клавдия Андреевна
Мать ребёнка: Ловчикова Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
24.09.1911
Дочь: Пелагея Андреевна
Мать ребёнка: Ловчикова Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
10.12.1913
Сын: Ловчиков Александр Андреевич
Мать ребёнка: Ловчикова Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
16.08.1915
Мать ребёнка: Ловчикова Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
11.10.1918
Сын: Ловчиков Андрей Андреевич
Мать ребёнка: Ловчикова Евдокия Ивановна
Смерть
Неизвестно