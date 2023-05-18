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Ловчиков Андрей Стефанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1876

Отец: Ловчиков Стефан Фёдорович

Мать: Ловчикова Анна Дементьевна

Бракосочетание
06.?.1897

Жена: Ловчикова Евдокия Ивановна

Бородиновка, Варненский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
23.08.1898

Сын: Ловчиков Пётр Андреевич

Мать ребёнка: Ловчикова Евдокия Ивановна

Бородиновка, Варненский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
03.08.1902

Дочь: Евдокия Андреевна

Мать ребёнка: Ловчикова Евдокия Ивановна

Бородиновка, Варненский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
16.02.1907

Дочь: Маремиана Андреевна

Мать ребёнка: Ловчикова Евдокия Ивановна

Бородиновка, Варненский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
27.02.1908

Дочь: Марина Андреевна

Мать ребёнка: Ловчикова Евдокия Ивановна

Бородиновка, Варненский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
28.11.1909

Дочь: Клавдия Андреевна

Мать ребёнка: Ловчикова Евдокия Ивановна

Бородиновка, Варненский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
24.09.1911

Дочь: Пелагея Андреевна

Мать ребёнка: Ловчикова Евдокия Ивановна

Бородиновка, Варненский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
10.12.1913

Сын: Ловчиков Александр Андреевич

Мать ребёнка: Ловчикова Евдокия Ивановна

Бородиновка, Варненский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
16.08.1915

Сын: Ловчиков Павел Андреевич

Мать ребёнка: Ловчикова Евдокия Ивановна

Бородиновка, Варненский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
11.10.1918

Сын: Ловчиков Андрей Андреевич

Мать ребёнка: Ловчикова Евдокия Ивановна

Бородиновка, Варненский муниципальный район, Челябинская область
Смерть
Неизвестно