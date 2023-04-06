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Лясковская Анастасия Ивановна

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Место рождения

Паволочь, Житомирська область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Паволочь, Житомирська область
Рождение ребёнка
1890

Сын: Лясковский Андрей Павлович

Отец ребёнка: Лясковский Павел Назарович

Паволочь, Житомирська область
Рождение ребёнка
1894

Сын: Лясковский Леонтий Павлович

Отец ребёнка: Лясковский Павел Назарович

Паволочь, Житомирська область
Рождение ребёнка
1900

Дочь: Антонина Павловна

Отец ребёнка: Лясковский Павел Назарович

Паволочь, Житомирська область
Рождение ребёнка
1903

Сын: Лясковский Власий Павлович

Отец ребёнка: Лясковский Павел Назарович

Паволочь, Житомирська область
Рождение ребёнка
1907

Дочь: Елена Павловна

Отец ребёнка: Лясковский Павел Назарович

Паволочь, Житомирська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лясковский Павел Назарович

Место жительства
Неизвестно
Паволочь, Житомирська область
Смерть
Неизвестно
Паволочь, Житомирська область
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