Лясковская Анастасия Ивановна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1890
Сын: Лясковский Андрей Павлович
Отец ребёнка: Лясковский Павел Назарович
Рождение ребёнка
1894
Сын: Лясковский Леонтий Павлович
Отец ребёнка: Лясковский Павел Назарович
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Антонина Павловна
Отец ребёнка: Лясковский Павел Назарович
Рождение ребёнка
1903
Сын: Лясковский Власий Павлович
Отец ребёнка: Лясковский Павел Назарович
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Елена Павловна
Отец ребёнка: Лясковский Павел Назарович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно