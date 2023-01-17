(Гром) Феодора Онуфриевна
Место рождения
Дата рождения05.03.1879
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1879
Отец: Гром Онуфрий Петрович
Мать: Пелагея Ивановна
Ф. 931, О. 1, Д. по микрофильму - 2382, правильно - 2383, файл 234 (стр. 93), запись 12 https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6XHT-CZ8T
Крещение
08.03.1879
Иоанно-Богословская церковь
Смерть
Неизвестно