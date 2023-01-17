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(Гром) Феодора Онуфриевна

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Место рождения

Текуча, Черкаська область

Дата рождения

05.03.1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1853 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1879

Отец: Гром Онуфрий Петрович

Мать: Пелагея Ивановна

Текуча, Черкаська область
Ф. 931, О. 1, Д. по микрофильму - 2382, правильно - 2383, файл 234 (стр. 93), запись 12 https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6XHT-CZ8T
Крещение
08.03.1879
Текуча, Черкаська область
Иоанно-Богословская церковь
Смерть
Неизвестно
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