Белан (Карпенко) Евдокия Наумовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белан (Карпенко) Евдокия Наумовна

Место рождения

Кровное, Сумська область

Дата рождения

19.02.1878 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Крещение
19.02.1878 ст.
Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Рождение
19.02.1878 ст.

Отец: Карпенко Наум Мартинович

Мать: Карпенко Александра Климовна (Климентьевна)

Кровное, Сумська область
Восприемник
19.10.1896 ст.
Николаевка, Сумська область
Акилина Васильевна Карпенко
Восприемник
06.02.1897 ст.
Николаевка, Сумська область
Исидор Филиппович Карпенко
Бракосочетание
31.01.1899 ст.

Муж: Беланов Федор Петрович

Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9B-79V2-J?i=325&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
13.08.1899 ст.

Дочь: Белан Юлиания Федоровна

Отец ребёнка: Беланов Федор Петрович

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L96G-V?i=27&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
16.03.1901 ст.

Дочь: Дарья Федоровна

Отец ребёнка: Беланов Федор Петрович

Кровное, Сумська область
Восприемник
03.11.1901 ст.
Николаевка, Сумська область
Матрона Алексеевна Павловская
Смерть
Неизвестно
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