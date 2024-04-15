Белан (Карпенко) Евдокия Наумовна
Место рождения
Дата рождения19.02.1878 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Крещение
19.02.1878 ст.
Рождество-Богородичная церковь
Рождение
19.02.1878 ст.
Восприемник
19.10.1896 ст.
Акилина Васильевна Карпенко
Восприемник
06.02.1897 ст.
Исидор Филиппович Карпенко
Бракосочетание
31.01.1899 ст.
Рождество-Богородичная церковь | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9B-79V2-J?i=325&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
13.08.1899 ст.
Дочь: Белан Юлиания Федоровна
Отец ребёнка: Беланов Федор Петрович
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L96G-V?i=27&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
16.03.1901 ст.
Дочь: Дарья Федоровна
Отец ребёнка: Беланов Федор Петрович
Восприемник
03.11.1901 ст.
Матрона Алексеевна Павловская
Смерть
Неизвестно