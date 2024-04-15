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Белан Юлиания Федоровна

Место рождения

Кровное, Сумська область

Дата рождения

13.08.1899 ст.

Дата смерти

07.05.1900 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1899 ст.

Отец: Беланов Федор Петрович

Мать: Белан Евдокия Наумовна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L96G-V?i=27&cc=3511744&cat=1008700
Крещение
14.08.1899 ст.
Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Смерть
07.05.1900 ст.
Кровное, Сумська область
Причина смерти: от поноса | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L9D9-Z?i=398&cc=3511744&cat=1008700
Похороны
08.05.1900 ст.
на кладбище д. Кровной
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