Белан Юлиания Федоровна
Место рождения
Дата рождения13.08.1899 ст.
Дата смерти07.05.1900 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1899 ст.
Отец: Беланов Федор Петрович
Мать: Белан Евдокия Наумовна
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L96G-V?i=27&cc=3511744&cat=1008700
Крещение
14.08.1899 ст.
Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Смерть
07.05.1900 ст.
Причина смерти: от поноса | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L9D9-Z?i=398&cc=3511744&cat=1008700
Похороны
08.05.1900 ст.
на кладбище д. Кровной