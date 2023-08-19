Матвей Захарович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМатвей Захарович

Матвей Захарович

Место рождения

Ваганово, Собинский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

Около 1726

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1689 г.р.

Мать

Жена

Около 1732 г.р.

Дети

Около 1754 г.р.

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1726

Отец: Захар Иевлев

Мать: Агафья Петровна

Ваганово, Собинский муниципальный район, Владимирская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 37 лист
Место жительства
С 1737
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 37 лист
Рождение ребёнка
Около 1754

Дочь: Фекла Матвеевна

Мать ребёнка: Парасковя Лукинична

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 37 лист
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Парасковя Лукинична

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 37 лист
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close