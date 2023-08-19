Матвей Захарович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1726
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1726
Отец: Захар Иевлев
Мать: Агафья Петровна
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 37 лист
Место жительства
С 1737
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 37 лист
Рождение ребёнка
Около 1754
Дочь: Фекла Матвеевна
Мать ребёнка: Парасковя Лукинична
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 37 лист
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Парасковя Лукинична
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 37 лист
Смерть
Неизвестно