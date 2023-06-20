Корелина Варвара Моисеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корелина Варвара Моисеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.11.1927

Сын: Корелин Михаил Иванович

Отец ребёнка: Корелин Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Корелина Зинаида Ивановна

Отец ребёнка: Корелин Иван

Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Корелин Иван

Смерть
Неизвестно