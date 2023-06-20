Корелина Варвара Моисеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.11.1927
Отец ребёнка: Корелин Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Корелина Зинаида Ивановна
Отец ребёнка: Корелин Иван
Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Корелин Иван
Смерть
Неизвестно