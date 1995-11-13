Корелин Михаил Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.11.1927
Дата смерти13.11.1995
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1927
Отец: Корелин Иван
Рождение ребёнка
16.12.1950
Дочь: Корелина Любовь Михайловна
Мать ребёнка: Бельских Валентина Андреевна
Рождение ребёнка
05.11.1952
Дочь: Карелина Галина Михайловна
Мать ребёнка: Бельских Валентина Андреевна
Рождение ребёнка
23.07.1954
Дочь: Карелин Александр Михайлович
Мать ребёнка: Бельских Валентина Андреевна
Рождение ребёнка
11.09.1956
Дочь: Карелина Ольга Михайловна
Мать ребёнка: Бельских Валентина Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
13.11.1995