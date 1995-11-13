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Корелин Михаил Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.11.1927

Дата смерти

13.11.1995

Пол

Мужской

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1927

Отец: Корелин Иван

Мать: Корелина Варвара Моисеевна

Рождение ребёнка
16.12.1950

Дочь: Корелина Любовь Михайловна

Мать ребёнка: Бельских Валентина Андреевна

Рождение ребёнка
05.11.1952

Дочь: Карелина Галина Михайловна

Мать ребёнка: Бельских Валентина Андреевна

Рождение ребёнка
23.07.1954

Дочь: Карелин Александр Михайлович

Мать ребёнка: Бельских Валентина Андреевна

Рождение ребёнка
11.09.1956

Дочь: Карелина Ольга Михайловна

Мать ребёнка: Бельских Валентина Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бельских Валентина Андреевна

Смерть
13.11.1995