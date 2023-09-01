- Степанида Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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- Степанида Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1881 ст.

Дочь: Праводелова Прасковья Абрамовна

Отец ребёнка: - Абрам Никифорович

Тихая, Паломская волость, Кологривский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: - Мария Абрамовна

Отец ребёнка: - Абрам Никифорович

Смерть
Неизвестно
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