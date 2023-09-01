- Степанида Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1853
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1881 ст.
Дочь: Праводелова Прасковья Абрамовна
Отец ребёнка: - Абрам Никифорович
Тихая, Паломская волость, Кологривский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: - Мария Абрамовна
Отец ребёнка: - Абрам Никифорович
Смерть
Неизвестно