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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1635

Сын: Резанцов Данила Ильин

Отец ребёнка: Резанцов Илья Павлов

Плоское, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1640

Сын: Резанцов Афанасий Ильин

Отец ребёнка: Резанцов Илья Павлов

Плоское, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1645

Сын: Резанцов Михайла Ильин

Отец ребёнка: Резанцов Илья Павлов

Плоское, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1647

Сын: Резанцов Кирилла Ильин

Отец ребёнка: Резанцов Илья Павлов

Плоское, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1649

Сын: Резанцов Козма Ильин

Отец ребёнка: Резанцов Илья Павлов

Плоское, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1652

Сын: Резанцов Александр Ильин

Отец ребёнка: Резанцов Илья Павлов

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