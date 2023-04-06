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Резанцов Илья Павлов

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Место рождения

Плоское, Солнцевский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1615

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1615

Отец: Резанцов Павел

Мать: ?

Плоское, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1635

Сын: Резанцов Данила Ильин

Мать ребёнка: ?

Плоское, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1640

Сын: Резанцов Афанасий Ильин

Мать ребёнка: ?

Плоское, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1645

Сын: Резанцов Михайла Ильин

Мать ребёнка: ?

Плоское, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1647

Сын: Резанцов Кирилла Ильин

Мать ребёнка: ?

Плоское, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1649

Сын: Резанцов Козма Ильин

Мать ребёнка: ?

Плоское, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1652

Сын: Резанцов Александр Ильин

Мать ребёнка: ?

Смерть
Неизвестно
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