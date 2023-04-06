Резанцов Илья Павлов
Место рождения
Дата рождения1615
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1615
Отец: Резанцов Павел
Мать: ?
Рождение ребёнка
1635
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1640
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1645
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1647
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1649
Сын: Резанцов Козма Ильин
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1652
Мать ребёнка: ?
Смерть
Неизвестно