Соколов Тихон Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1860 и 1885
Дата смертиПосле 1907
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Комментарий
Упоминание
Неизвестно
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
1907г. Д-156, оп.1, д.2778, 0132 МК Пророко-Даниловская (Православная) По жениху: Тюкалинского уезда, Новокарасукской волости и села крестьянин Тимофей Васильевич Смородин и Дмитрий Филиппович Столбо... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Ивановка, Тюхтетский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
После 1907