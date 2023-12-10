Соколов Тихон Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соколов Тихон Семенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1860 и 1885

Дата смерти

После 1907

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1860 и 1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Упоминание
Неизвестно
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
1907г. Д-156, оп.1, д.2778, 0132 МК Пророко-Даниловская (Православная) По жениху: Тюкалинского уезда, Новокарасукской волости и села крестьянин Тимофей Васильевич Смородин и Дмитрий Филиппович Столбо... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Ивановка, Тюхтетский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
После 1907
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