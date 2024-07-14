Бабиков Калистрат
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПосле 1866
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Военная служба
Неизвестно
ГКБУ «Государственный архив Пермского края», Ф. 719, Оп. 10, Д. 524 - МК (1866)
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Бабикова Мариамна Калистратовна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
После 1866
ГКБУ «Государственный архив Пермского края», Ф. 719, Оп. 10, Д. 524 - МК (1866)