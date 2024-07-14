Бабиков Калистрат Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Бабиков Калистрат

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После 1866

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Военная служба
Неизвестно
ГКБУ «Государственный архив Пермского края», Ф. 719, Оп. 10, Д. 524 - МК (1866)
Рождение ребёнка
1840

Дочь: Бабикова Мариамна Калистратовна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
После 1866
ГКБУ «Государственный архив Пермского края», Ф. 719, Оп. 10, Д. 524 - МК (1866)

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