Калмыкова (---) Анфиса Артемьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калмыкова (---) Анфиса Артемьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.02.1886 ст.

Сын: Калмыков Анисим Александрович

Отец ребёнка: Калмыков Александр Иванович

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
Восприемники Василий Сергеевич и крестьянская жена Анастасия Михайловна
Рождение ребёнка
1889

Сын: Калмыков Филипп Александрович

Отец ребёнка: Калмыков Александр Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Калмыков Андрей Александрович

Отец ребёнка: Калмыков Александр Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Калмыков Александр Иванович

Смерть
Неизвестно
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