Калмыкова (---) Анфиса Артемьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.02.1886 ст.
Сын: Калмыков Анисим Александрович
Отец ребёнка: Калмыков Александр Иванович
Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
Восприемники Василий Сергеевич и крестьянская жена Анастасия Михайловна
Рождение ребёнка
1889
Сын: Калмыков Филипп Александрович
Отец ребёнка: Калмыков Александр Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Калмыков Андрей Александрович
Отец ребёнка: Калмыков Александр Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно