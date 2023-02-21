Калмыков Александр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1854
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1854
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
18.10.1872 ст.
Рождение ребёнка
26.08.1876
Сын: Калмыков Иван Александрович
Мать ребёнка: Калмыкова Анфиса Артемьевна
Рождение ребёнка
07.09.1878 ст.
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Калмыкова Анфиса Артемьевна
Рождение ребёнка
01.07.1880 ст.
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Калмыкова Анфиса Артемьевна
Рождение ребёнка
16.10.1881 ст.
Сын: Калмыков Андрей Александрович
Мать ребёнка: Калмыкова Анфиса Артемьевна
Рождение ребёнка
16.06.1884 ст.
Сын: Калмыков Павел Александрович
Мать ребёнка: Калмыкова Анфиса Артемьевна
Рождение ребёнка
12.02.1886 ст.
Сын: Калмыков Анисим Александрович
Мать ребёнка: Калмыкова Анфиса Артемьевна
Восприемники Василий Сергеевич и крестьянская жена Анастасия Михайловна
Рождение ребёнка
1889
Сын: Калмыков Филипп Александрович
Мать ребёнка: Калмыкова Анфиса Артемьевна
Смерть
Неизвестно