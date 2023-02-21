Калмыков Александр Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калмыков Александр Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Вычислено 1854 г.р.

Дети

1876 г.р.
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Скрыто настройками приватности
1881 г.р.
1884 г.р.
1886 г.р.

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1854

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
18.10.1872 ст.

Жена: Калмыкова Анфиса Артемьевна

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
26.08.1876

Сын: Калмыков Иван Александрович

Мать ребёнка: Калмыкова Анфиса Артемьевна

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
07.09.1878 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Калмыкова Анфиса Артемьевна

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
01.07.1880 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Калмыкова Анфиса Артемьевна

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
16.10.1881 ст.

Сын: Калмыков Андрей Александрович

Мать ребёнка: Калмыкова Анфиса Артемьевна

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
16.06.1884 ст.

Сын: Калмыков Павел Александрович

Мать ребёнка: Калмыкова Анфиса Артемьевна

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
12.02.1886 ст.

Сын: Калмыков Анисим Александрович

Мать ребёнка: Калмыкова Анфиса Артемьевна

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
Восприемники Василий Сергеевич и крестьянская жена Анастасия Михайловна
Рождение ребёнка
1889

Сын: Калмыков Филипп Александрович

Мать ребёнка: Калмыкова Анфиса Артемьевна

Смерть
Неизвестно