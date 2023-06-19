Кривошеин Федор Кузьмич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кривошеин Федор Кузьмич

Место рождения

Ржев, город Ржев, Тверская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1853 г.р.

Дети

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
17.01.1878

Сын: Кривошеин Василий Федорович

Мать ребёнка: Анна Андреевна

Ржев, город Ржев, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Андреевна

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Ржев, город Ржев, Тверская область
Смерть
Неизвестно