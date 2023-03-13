Шуваева Анисья Елисеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1868
Дочь: Самохина Надежда
Отец ребёнка: Шуваевъ Степанъ
Рождение ребёнка
1875
Сын: Шуваевъ Митрофанъ
Отец ребёнка: Шуваевъ Степанъ
Рождение ребёнка
21.03.1880
Дочь: Дарія
Отец ребёнка: Шуваевъ Степанъ
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кофейникова Вѣра
Отец ребёнка: Шуваевъ Степанъ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шуваевъ Григорій
Отец ребёнка: Шуваевъ Степанъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шуваевъ Степанъ